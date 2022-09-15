В Ереване отметили роль РФ в деле установления режима прекращения огня с Баку

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Россия и другие партнеры Еревана способствовали установлению режима прекращения огня с Азербайджаном, сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Все партнеры – Российская Федерация, Франция – в равной степени способствовали установлению режима прекращения огня. США также сыграли большую роль", – цитирует его ТАСС.

Накануне официальный представитель Минобороны республики Арам Торосян заявил, что огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени. 15 сентября в зоне эскалации конфликта также было спокойно.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

