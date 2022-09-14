Армения запросила у РФ военную помощь

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Армения обратилась к России для получения военной помощи, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на выступлении в парламенте.

"Мы обратились к РФ в том числе за военной помощью. Кроме того, мы обратились к другим нашим партнерам, которые обсудят вторжение на суверенную территорию Армении на заседании Совета Безопасности ООН", – приводит его слова ТАСС.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В Баку, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. В частности, обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.

