В Минобороны Азербайджана заявили о масштабной диверсии на границе со стороны Армении

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Министерство обороны Азербайджана заявило, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию.

"Произошло боевое столкновение. Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана также заявили, что среди личного состава вооруженных сил республики есть потери, повреждена военная инфраструктура. По данным ведомства, обстрел велся из оружия различного калибра, в том числе из минометов.

Также в министерстве заявили, что за последний месяц обстрелы позиций армии Азербайджана на приграничных территориях носили систематических характер.

Ранее министерство обороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел по направлению армянских позиций с использованием артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Уточнялось, что азербайджанские ВС открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотка и Джермук.