Алиев заявил о размещении азербайджанских подразделений в Лачине в Карабахе

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Российские миротворцы передали контроль над городом Лачин в Карабахе Вооруженным силам Азербайджана, сообщил президент республики Ильхам Алиев.

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль", – написал он в Twitter.

Таким образом, контроль над Лачинским коридором, соединяющим Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, перешел от миротворческих сил к азербайджанской стороне в соответствии с трехсторонними договоренностями.

Также, согласно взятым на себя обязательствам, Азербайджан построил новую транспортную магистраль между Арменией и Нагорным Карабахом в обход города Лачин. Ее строительство завершилось 11 августа.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха и вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.