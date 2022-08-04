Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение конфликта в Нагорном Карабахе

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Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза России обсудил ситуацию, связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Также была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора", – приводит слова Пескова RT.

Накануне президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки в регионе.

В ОБСЕ, в свою очередь, реагируя на новое обострение ситуации в Карабахе, призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации. Также в международной организации выразили намерение поддерживать усилия по укреплению мира в регионе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.

Новый виток напряженности возник накануне. В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня.