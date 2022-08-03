В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки в регионе. Об этом сообщается на сайте главы непризнанного государства.
"С 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", – указано в сообщении.
В ОБСЕ, в свою очередь, реагируя на новое обострение ситуации в Карабахе, призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации. Также в международной организации выразили намерение поддерживать усилия по укреплению мира в регионе.
Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.
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