В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки в регионе. Об этом сообщается на сайте главы непризнанного государства.

"С 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", – указано в сообщении.

В ОБСЕ, в свою очередь, реагируя на новое обострение ситуации в Карабахе, призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации. Также в международной организации выразили намерение поддерживать усилия по укреплению мира в регионе.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.