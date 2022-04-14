Россия готова содействовать мирному договору между Азербайджаном и Арменией – МИД РФ

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Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о подготовке мирного соглашения между двумя странами.

"Предложенные Баку "Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и поступившая на них реакция Еревана призваны послужить основой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному договору. <...> Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку", – приводятся ее слова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что Франция и США отказались от контактов с Россией в рамках поисков путей урегулирования Карабахского конфликта, и в связи с этим подчеркнула, что сложившаяся на Южном Кавказе ситуация не допускает пауз в переговорах.

По ее словам, чтобы не останавливать процес поиска решения, посол по особым поручениям Ховаев продолжит работу в качестве спецпредставителя главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В частности, он будет следить за ходом подготовки упомянутого договора.

Ранее с аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия готова оказать помощь Еревану и Баку в обеспечении всех необходимых условий для заключения мирного соглашения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.

