В Кремле отреагировали на слова депутата о нанесении ударов по Азербайджану

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Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о необходимости нанесения ядерных ударов по нефтяным объектам Азербайджана является сугубо эмоциональным и не имеет никакого отношения к официальной позиции Москвы по Карабаху, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Делягин, занимающий пост зампреда думского комитета по экономической политике, предложил уничтожить нефтяную промышленность Азербайджана во время выступления в эфире одного из российских федеральных телеканалов.

"Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля призвал парламентариев контролировать свои эмоции и воздерживаться от агрессивных заявлений в отношении партнеров.

"Азербайджан относится к категории стран-партнеров, тем более в условиях, когда Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств", – заключил он.

Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность из-за роста напряженности в Нагорном Карабахе. В ведомстве призвали стороны конфликта соблюдать трехсторонние договоренности. По сообщениям Минобороны РФ, военные Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост.