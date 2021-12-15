Пашинян и Алиев подтвердили ЕС приверженность договоренностям по Карабаху

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили приверженность договоренностям по Карабаху на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом пишет ТАСС.
Как утверждается в заявлении, Пашинян и Алиев готовы выполнить обязательства в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Кроме того, будут исполнены договоренности, выработанные в Сочи 26 ноября текущего года.
"Председатель Мишель подчеркнул, что решение ключевых гуманитарных вопросов имеет определяющее значение. Он призвал к полному и скорейшему решению всех нерешенных гуманитарных вопросов", – отмечается в заявлении.
Мишель также подчеркнул, что ЕС поддержит гуманитарное разминирование, выделит экспертные консультации и окажет помощь населению.
"ЕС также продолжит поддерживать меры укрепления доверия между Арменией и Азербайджаном", – подчеркнул председатель Евросовета.
Мишель добавил, что Евросоюз готов создать экономическую консультативную платформу для расширения сотрудничества в регионе.
По результатам встречи Пашинян и Алиев выступили за восстановление железнодорожных линий с мерами пограничного и таможенного контроля. Эту информацию подтвердил премьер-министр Армении в своем аккаунте в Facebook.
"Мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о возобновлении работы железной дороги", – написал Пашинян.
Он уточнил, что Армения получит железнодорожные пути, ведущие в Иран и Россию.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
Российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах
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