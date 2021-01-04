Более 180 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе в понедельник

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В понедельник в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись более 180 беженцев. Об этом сообщает Минобороны России.

"Очередную колонну беженцев с территории Республики Армения сопроводили российские миротворцы. 188 человек доставлено автобусами из Еревана в Степанакерт. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 47 475 беженцев", – говорится в сообщении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

С 19 декабря в Армении объявят трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса "Ераблур".