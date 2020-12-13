В Баку заявили о проведении антитеррористической операции в Карабахе

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"Вынужденная антитеррористическая операция" состоялась недалеко от поселка Гадрут в Карабахе. Ее провели силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана. Об этом сказано в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики.

"После подписания совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческого контингента РФ для помощи в выводе этих отрядов", – сказано в сообщении.

Там добавили, что Азербайджан создал все условия для вывода войск Армении с данной территории. Однако, согласно заявлению ведомств, армянские отряды не покинули территорию, а создали боевые позиции.

"Совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию", – говорится в заявлении.

Ранее министерство обороны непризнанного Карабаха сообщило о ранении трех военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны.

По данным ведомства, азербайджанские военные предприняли попытку напасть на один из боевых постов Армии обороны НКР 11 декабря в 20:40. В результате перестрелки трое армянских военнослужащих ранены. Их жизни ничего не угрожает.

В штабе российских миротворческих сил потребовали соблюдать режим полного прекращения огня в Гадрутском районе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

