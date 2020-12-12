Вагоны с гуманитарной помощью направит МЧС РФ в Нагорный Карабах

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Гуманитарную помощь отправит МЧС России в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что данная помощь предназначена для гражданского населения. Различные предметы доставят в 54 вагонах.

"Отправка будет осуществлена из восьми городов России. В составе груза – стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности. Всего около 1 200 тонн", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Нагорный Карабах ведомство РФ направило дополнительную группу спасателей, которая задействована в гуманитарной миссии. Она состояла из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра "Лидер", связистов, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

Позднее стало известно, что по итогам боевых действий со стороны Азербайджана погибли 2 783 военнослужащих. Еще более 100 военных числятся пропавшими без вести. В медицинских учреждениях находятся 1 245 военнослужащих.

