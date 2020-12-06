В Нагорный Карабах направили пиротехников, кинологов и психологов

Фото: ТАСС/МЧС России

МЧС России направило в Нагорный Карабах дополнительную группу спасателей, которая задействована в гуманитарной миссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра "Лидер", связистов, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов", – сказал представитель министерства.

Как уточняется, на борту самолета находится необходимое оборудование, а также три пассажирских автобуса для осуществления деятельности спасателей в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях. Также Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

