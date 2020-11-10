Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе

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Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации", – рассказал Путин.

Глава РФ подчеркнул, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых в данный момент позициях.

"Договоренности по Карабаху позволят урегулировать проблему на справедливой основе и в интересах народов Азербайдажана и Армении", – заверил российский лидер.

Ранее лидер Армении Никол Пашинян сообщил о подписании трехстороннего соглашения о прекращении войны в районе Нагорного Карабаха. Отмечалось, что заявление подписали также президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.