В МИД РФ удивились эмоциональной реакции Алиева на слова Лаврова

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России непонятна эмоциональная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об иностранных наемниках в Нагорном Карабахе.

Как заявили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве, в комментарии министра "нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны".

В МИДе добавили, что в Лавров говорил о обеспокоенности Москвы "попаданием боевиков-наемников в регион Закавказья, с которым РФ непосредственно соседствует".

"В этой связи просили бы наших азербайджанских друзей быть внимательнее при ознакомлении с первоисточниками", – сказал собеседник агентства.

В интервью газете "Коммерсантъ" Лавров заявил, что Россия "неоднократно призывала внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников".

По его словам, численность боевиков в зоне конфликта уже приближается к двум тысячам. Он также напомнил, что данная тема затрагивалась Владимиром Путиным в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В свою очередь, Алиева в интервью испанскому агентству EFE выразил сожаление, "что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными", пользуются не нашедшей свое подтверждение информацией.

Президент Азербайджана указал на отсутствие доказательств того, что на стороне Баку сражаются иностранные бойцы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что имеет "полноценные доказательства" о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.