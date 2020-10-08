Пашинян рассказал о гарантиях России перед Арменией

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о теме последних разговоров с Владимиром Путиным. По его словам, лидеры государств, в частности, обсуждали военные гарантии со стороны России.

"Россия – стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности. Например, у нас общая противовоздушная оборона", – сказал Пашинян в интервью РБК.

Премьер подчеркнул, что гарантии РФ касаются исключительно территории Республики Армения. Он добавил, что по договорам совместные силы должны быть задействованы в случае угрозы для Еревана по линии ПВО.

На вопрос, ожидает ли Армения поставки военной техники от Москвы, Пашинян указал, что страны "связывают союзнические отношения, неотъемлемым компонентом которых является также военно-техническое сотрудничество".

Москва призывает к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также указал, что обязательства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не распространяются на Нагорный Карабах в отличие от Армении.

Путин, в свою очередь, сообщил, что в России очень переживают из-за событий в Нагорном Карабахе. Все происходящее там он назвал трагедией. Президент также добавил, что в РФ проживают около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.