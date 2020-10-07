Песков заявил, что обязательства ОДКБ не распространяются на Карабах

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Обязательства ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах в отличие от Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это обязательства в плане обеспечения безопасности. То есть если страна – член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны – участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что направление военных РФ в зону конфликта "вытекает из обязательств".

Ранее Владимир Путин сообщил, что в России очень переживают из-за событий в Нагорном Карабахе. Все происходящее там он назвал трагедией. Президент также добавил, что в РФ проживают около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта.

Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон. Так, глава армянского Минздрава Арсен Торосян рассказал, что с начала эскалации конфликта погибли не менее 19 человек среди мирных жителей Нагорного Карабаха. Более 80 человек, по словам министра, получили ранения.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.