Путин назвал трагедией события в Нагорном Карабахе

Фото: AP Photo/Press office of Armenian Defense Ministry PAN Photo via AP

Владимир Путин сообщил, что в России очень переживают из-за событий в Нагорном Карабахе. Все происходящее там он назвал трагедией.

"Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди", – сказал глава государства в эфире телеканала "Россия 24".

Путин также добавил, что в РФ проживают около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта.

Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон. Так, глава армянского Минздрава Арсен Торосян рассказал, что с начала эскалации конфликта погибли не менее 19 человек среди мирных жителей Нагорного Карабаха. Более 80 человек, по словам министра, получили ранения.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.