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В мире

10:27

Армения готова начать переговоры о прекращении огня в Карабахе

за рубежом

Фото: AP Photo/Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto via AP

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Армения продолжает оставаться приверженной мирному урегулированию карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противостоять этой агрессии против Арцаха, в то же время готовы работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении восстановления режима перемирия", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Армении.

В МИД добавили, что приветствуют осуждение применения силы в зоне конфликта со стороны России и США и Франции.

"Армения постоянно отвергала и осуждала применение или угрозу применения силы со стороны Азербайджана и непосредственное вовлечение Турции в боевые действия против Армении и Арцаха", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы страны захватили несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. 1 октября Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление о необходимости немедленно прекратить боевые действия в Карабахе.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал конфликт моментом истины. С его помощью, по мнению главы государства, можно будет узнать, "кто есть кто". Кроме того, Алиев сказал, что бои могут быть прекращены в случае, если Армения выполнит условие о выводе войск.

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