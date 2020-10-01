Армения заявила о третьем сбитом самолете ВВС Азербайджана

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Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал о третьем сбитом самолете, который принадлежит Военно-воздушным силам Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в армянском ведомстве говорили, что до полудня армия Карабаха уничтожила два азербайджанских самолета, два вертолета, а также шесть беспилотников.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в провокациях и эскалации.

Во время боевых действий погибли несколько человек, в том числе гражданские. Ереван и Баку решили ввести военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что бои в Нагорном Карабахе могут быть завершены, если правительство Армении выведет из региона свои войска.