Армения заявила о третьем сбитом самолете ВВС Азербайджана

01 октября, 15:39
Фото: facebook.com/ArmeniaMOD
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал о третьем сбитом самолете, который принадлежит Военно-воздушным силам Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в армянском ведомстве говорили, что до полудня армия Карабаха уничтожила два азербайджанских самолета, два вертолета, а также шесть беспилотников.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в провокациях и эскалации.
Во время боевых действий погибли несколько человек, в том числе гражданские. Ереван и Баку решили ввести военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что бои в Нагорном Карабахе могут быть завершены, если правительство Армении выведет из региона свои войска.
В Нагорном Карабахе снова начались бои между Азербайджаном и Арменией
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