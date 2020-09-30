Песков заявил о фиксации всех заявлений из разных стран по поводу Нагорного Карабаха

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Российские военные следят за развитием ситуации в Нагорном Карабахе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия, вся информация тщательно анализируется, также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее представитель Кремля выразил мнение, что любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь. Он подчеркнул, что в Кремле отмечают необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены.

Турция же заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку. Кроме того, турецкий лидер раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность разрешить ситуацию в Нагорном Карабахе. Накануне в Ереване заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве. В Анкаре и Баку это опровергли.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

