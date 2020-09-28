В Кремле призвали прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Минобороны Армении

Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией. Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло", – цитирует президента РФ ТАСС.

По его словам, сейчас нужно не разбираться, кто прав, кто виноват, а именно прекратить боевые действия. Он также напомнил, что Москва всегда занимала равновзвешенную позицию.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также считает, что конфликт в Нагорном Карабахе нужно решать политико-дипломатическими средствами.

По его словам, для преодоления кризиса следует использовать все имеющиеся возможности, в том числе в двустороннем формате.

"Новый виток напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта в очередной раз привел к кровопролитию, гибели людей. Проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путем", – заявил Медведев.

Он подчеркнул, что сторонам надо прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики и совместными действиями остановить военную составляющую конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил, что подразделения, которые ранее были переброшены Турцией из Сирии, сейчас уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе. По словам Тоганяна, в настоящий момент определить национальный состав данных группировок затруднительно.

При этом в министерстве обороны Азербайджана сообщали, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди".