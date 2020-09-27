Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Фото: ТАСС/Мелик Багдасарян

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

"Решением правительства в Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Призываю личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты", – написал Пашинян.

Ранее военное положение и всеобщую мобилизацию граждан старше 18 лет объявили власти нагорного Карабаха на внеочередном заседании Национального собрания. Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно утром в воскресенье.

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Пресс-секретарь президента нагорного Карабаха Ваграм Погосян также сообщал об обстрелах Степанакерта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха, однако "армия обороны удачно справляется с ситуацией". В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника. Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

