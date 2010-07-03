Армения сообщила о гибели военнослужащего при обстреле на границе

Фото: ТАСС/AP/Hrayr Badalyan

Министерство обороны Армении сообщило о гибели контрактника в результате обстрела с азербайджанской стороны.

"Печальное известие. Сегодня на северо-восточном участке границы (с Азербайджаном. – Прим. ред.) в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий контрактной службы ВС Армении Арман Булгадарян 1995 года рождения", – сообщил пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны Армении заявило о ранении другого военнослужащего на северо-востоке границы.

Отношения между Арменией и Азербайджаном напряжены из-за конфликта в Карабахе, который длится с февраля 1988 года. В тот момент Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В сентябре 1991 года в центре автономной области Степанакерте объявили о создании Нагорно-Карабахской республики.

В ходе последующего военного конфликта власти Азербайджана утратили контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года проводятся переговоры по урегулированию конфликта.

