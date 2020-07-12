Боестолкновение произошло на границе Азербайджана с Арменией

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Военное столкновение произошло на границе Азербайджана с Арменией, передает РИА Новости.

В военном ведомстве Азербайджана пояснили, что подразделения вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района границы, обстреляли азербайджанские позиции из артиллерийских установок, пояснили агентству в военном ведомстве Азербайджана. По данным источника, погибли двое военнослужащих республики, пятеро ранены.

Как написала в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, азербайджанская сторона в 11:45 мск при поддержке артиллерии попыталась захватить армянский опорный пункт. По ее словам, те попытались захватить опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе․ Степанян добавила, что с армянской стороны потерь нет.

Пресс-секретарь отметила, что незадолго до этого азербайджанские военные пытались на машине проехать через госграницу. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции, уточнила она.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году из-за Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, при конфликте 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.