Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила, что ее лечение от рака желудка в Китае оплатил благотворительный фонд "Русский Крест". Об этом она рассказала в видео на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Хочу сказать спасибо фонду "Русский крест" за помощь в оплате лечения и лично поблагодарить Умара Назаровича (Кремлева, руководителя фонда. – Прим. ред.) за то, что не оставил в беде в такой момент", – сказала блогер.

Лерчек уже прибыла в КНР и приступила к подготовке к терапии. Чекалина уточнила, что в госпитале никто не говорит по-английски, поэтому ей выделили переводчика.

"Как только приехали в больницу, сразу сдали кровь, УЗИ, и меня ждал мой лечащий врач, профессор", – добавила она.

При этом состояние Чекалиной ухудшилось перед вылетом в Китай. Девушка рассказывала, что у нее болели кости. Также на опубликованном в Сети видео было заметно, что она не могла самостоятельно встать с кровати.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они отправили за рубеж более 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Позднее Чекалина приговорили к 7 годам заключения, а дело в отношении Лерчек приостановили из-за диагностированного у нее онкологического заболевания.

Спустя время процесс возобновили. Суд назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

В середине ноября Владимир Путин помиловал блогера, после чего она смогла вылететь в КНР для лечения.