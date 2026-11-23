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Еврокомиссия предложила включить в 22-й пакет санкций отключение от SWIFT 60 российских банков и внесение в черный список 70 танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, Брюссель предлагает ограничить работу криптовалютных площадок и запретить европейским компаниям участвовать в энергетических проектах на территории России, в том числе связанных с электроэнергией.

Инициативу предстоит рассмотреть странам Евросоюза. Для вступления в силу новые меры должны получить одобрение всех государств объединения в Совете ЕС.

Страны Евросоюза рассчитывают согласовать пакет до конца декабря. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ЕК намерена включить запрет на выдачу виз российским спортсменам в 22-й пакет санкций.