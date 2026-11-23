Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

НАТО считает абсолютно неприемлемым возвращение к границам 1997 года в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе дискуссии на сессии Парламентской ассамблеи организации.

Он добавил, что в блоке полагают, что лишь страны НАТО могут принимать подобные решения. Они не могут быть продиктованы организации извне.

Ранее Владимир Путин заявил, что Альянс обманул Россию, расширяясь на восток вопреки обещаниям. Как напомнил президент, в 1991 году тогдашний генеральный секретарь НАТО заверил, что Москва может быть твердо уверена: ни одного шага на восток в плане распространения Альянса не будет.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркивал, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс категорически неприемлема для России.

При этом бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах признал, что продвижение НАТО к российским границам закономерно вызвало обеспокоенность Москвы. Он также добавил, что из-за войны в Ираке Вашингтон в тот период не приобретал новых друзей на международной арене.