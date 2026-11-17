Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Тема вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) категорически неприемлема для России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Так дипломат отвечал на вопрос, приемлема ли для Москвы сама постановка такой темы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал принять Украину в состав НАТО. Он также рекомендовал европейцам определиться, чего Европа хочет добиться в послевоенный период, и уточнить конкретные ожидания от США в отношении европейской безопасности.

Также СМИ писали, что НАТО пересматривает подход к обороне и обсуждает возможность нанесения ударов вглубь территории РФ в случае военного конфликта. По мнению журналистов, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют Альянс отказаться от прежней сдержанности.

Новая оборонная концепция подразумевает атаки не только по войскам, которые могут пересечь границы стран НАТО, но и по тыловым военным базам, складам снабжения и оборонным предприятиям.