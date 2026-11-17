Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ проходит выставка объемных картин, созданных из вторсырья, которая продлится до 29 ноября. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Экспозицию приурочили ко Всемирному дню вторичной переработки. В нее вошли 14 работ учеников Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств. Юные художники подготовили композиции в рамках конкурса "От ненужного к прекрасному", который проводится при поддержке регионального оператора Москвы АО "Экотехпром". В своих работах они обратились к экологическим проблемам, используя самые разные виды отходов.

Среди материалов – бумажная упаковка и картон, пластиковые бутылки и крышки, одноразовые стаканчики, салфетки, полиэтиленовые пакеты, втулки, чеки, фольга, тетрапак и даже осколки стеклянной тары.

Несколько картин посвящены загрязнению океана пластиком. К примеру, в композиции "Секретная жизнь бытового мусора" пакеты, трубочки и фантики соседствуют с водорослями и морскими раковинами, образуя опасные ловушки для подводных обитателей. В работе "Дайте природе дышать" кит пытается пробиться сквозь толщу отходов, а на картине "Эхо океана, которое не слышно" изображена черепаха, запутавшаяся в сетях и фрагментах пластика.

Из фольги и одноразовой посуды создана композиция "Пластиковая Атлантида". Она представляет собой образ цивилизации, которую поглотили отходы и от которой осталась только гора мусора.

Другие участники конкурса показали, каким может стать экологичное будущее. В "Экогороде" жители сортируют отходы и передвигаются на электромобилях. Автор работы "Два пути" изобразил мир, в котором все заводы перешли на экологически чистую энергию ветра и солнца, а отходы возвращаются в производство и обретают вторую жизнь.

О влиянии повседневных привычек на окружающую среду рассказывает композиция "Городские привычки". Она показывает, как даже небольшие действия, которые ежедневно совершают миллионы людей, могут привести к значительным результатам.

Еще одна работа – "Возьми мусор – положи в бак – измени мир" – выполнена в интерактивном формате. Посетители выставки смогут самостоятельно попробовать сделать пространство вокруг чище и красивее, не отходя от мольберта.

Ранее в павильоне № 29 на ВДНХ открылась новая экспозиция "Флоратопия" биокластера Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. Выставка разделена на тематические зоны. "Квартал цветения" посвящен ароматам, привлекающим насекомых, "Аллея селекции" демонстрирует эволюцию диких растений под влиянием человека, а разделы "Андеграунд" и "Агрополис" рассказывают о роли почвы и использовании растений в промышленности.