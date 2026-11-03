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03 ноября, 09:09

Культура

"Мосбилет" представил подборку маршрутов по столичным музеям

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку маршрутов по музеям Москвы, посвященных космонавтике, биологии, истории, искусству и усадьбам. В столичных музеях найдется выставка на любой вкус, передает портал мэра и правительства Москвы.

Музей космонавтики: ближе к звездам

В Музее космонавтики на площади 8 500 квадратных метров собрана коллекция артефактов отечественной космической истории: геофизические ракеты, чучела Белки и Стрелки, космические корабли, скафандры, лунная и марсианская техника, биопринтер и спутники. Музей расположен в стилобате монумента "Покорителям космоса".

Биологический музей: живой калейдоскоп науки

В свою очередь, в основном здании Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева на Малой Грузинской улице хранится свыше 110 тысяч предметов. Там открыты выставки "О доме и музее" и "Фантастические насекомые". Посетить эти и другие выставки можно по входному билету в музей.

С 2025 года музей реализует проект "Биокластер" на ВДНХ: в павильоне № 31 "Геология" работают выставки "12 признаков живого" и "Грибная сеть", в павильоне № 28 "Пчеловодство" – интерактивная экспозиция "Жужжащий мир". Во всех зданиях музея и "Биокластера" можно участвовать в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы".

Дарвиновский музей: путь сквозь миллионы лет

Государственный Дарвиновский музей занимает три этажа основного здания и выставочный корпус, соединенные подземным переходом. В интерактивном центре "Познай себя – познай мир" на площади 200 квадратных метров посетители могут увидеть, услышать и потрогать экспонаты. В выставочном корпусе работают выставки "Перечитывая Дарвина", "От когтей до кончиков волос" и "Дикий подводный мир".

На маршруте "Пройди путем эволюции" рассказывают о животных, обитавших в морях более 400 миллионов лет назад. В кассе доступны путеводители "Не пропусти эти экспонаты" и "Мини-путеводитель по музею для родителей с детьми от нуля до шести лет".

Музей обороны Москвы: подвиг, который остается с нами

Государственный музей обороны Москвы посвящен Московской битве. Экскурсия "Великий Подвиг защитников Москвы" охватывает события 1941–1942 годов – от первых известий о войне до создания народного ополчения, эвакуации и противовоздушной обороны. Экспозиция построена как путь, который посетители проходят вместе с защитниками столицы.

Музей-панорама "Бородинская битва": оказаться в центре сражения

В Музее-панораме "Бородинская битва" представлена панорама "Бородино" длиной 115 метров и высотой 15 метров, созданная художником-баталистом Францем Рубо в 1912 году. Она переносит зрителя на позиции русской армии в день сражения 7 сентября 1812 года.

В выходные и праздники проводится экскурсия "О доблестях, о подвигах, о славе" с посещением панорамы, избы в Филях и мемориального комплекса памятников Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте.

Останкино и Кусково: две эпохи в одном маршруте

Государственный дворцово-парковый музей-заповедник "Останкино и Кусково" объединяет две усадьбы XVIII века. В Останкине сохранился деревянный дворец-театр графа Николая Шереметева – единственный в России деревянный памятник театральной архитектуры конца XVIII века, дошедший до наших дней. На экскурсии по Египетскому и Итальянскому павильонам рассказывают о владельцах усадьбы.

В Итальянском павильоне сохранились бумажные обои 1790-х годов, единственные сохранившиеся в России. В Кускове можно увидеть Голландский домик 1749 года и Итальянский домик, созданный под руководством архитектора Юрия Кологривова.

Галерея Ильи Глазунова и "Народные картины": история глазами художника

В Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Ильи Глазунова работает экспозиция "Музей сословий России", включающая более шести тысяч произведений. Для посетителей проводят лекции интерактивного цикла "Страницы русской истории". В филиале "Народные картины" на Измайловском бульваре открыта выставка "Наивные москвичи", которая будет работать до 20 декабря.

"Царицыно": наивное искусство в 11 залах

В Хлебном доме Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" до 7 февраля 2027 года проходит выставка наивного искусства "Ненаивное наивное" – почти пятьсот произведений.

Среди ключевых экспонатов – рукописный роман Ивана Никифорова "Фальшивомонетчики". Царицынская коллекция наива была начата искусствоведом Вадимом Помещиковым в 1985 году и пополнена работами художника Александра Флоренского.

Ранее стало известно, что Государственный Эрмитаж готовит выставку "Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора" на ВДНХ. Среди экспонатов – карета Екатерины II и сундук-трансформер, принадлежавший Александру III. Выставка откроется в 2027 году в павильоне № 1 "Центральный". В Москву из Санкт-Петербурга отправят 850 предметов.

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