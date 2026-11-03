Участники из 114 стран представили фото на фестивале "Золотая черепаха" в Москве

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве открылся XX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Его участниками стали представители 114 стран, сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, передает портал мэра и правительства столицы.

Церемония открытия прошла 27 октября в Центральном выставочном зале "Манеж". Посетители могут увидеть экспозицию до 16 декабря. Выставка занимает более 3 тысяч квадратных метров. Всего на экспозиции представлены свыше 400 лучших работ финалистов. Больше всего снимков пришло из Китая – 239. Из Индии поступило 158 работ, из США – 92.

Награды вручили победителям в номинациях "Дикая природа Москвы", "Заповедная Россия", "Подводный мир", "Микромир" и других. Кроме того, назвали фотографа года и фотографа 20-летия. Лучшие кадры за 20 лет оживили с помощью искусственного интеллекта. В тематических залах добавили мультимедийные и звуковые эффекты природы.

В социальной программе фестиваля появился инклюзивный проект "Белая книга". Это выставка фотографий, созданных по технологии тактильной 3D-печати для незрячих и слабовидящих посетителей.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили на серию уличных фотовыставок в честь юбилеев знаменитых деятелей культуры. Некоторые из них уже открыты, а другие в ближайшее время начнут работать на Арбате, Тверском и Никитском бульварах.

Например, на выставке к 100-летию со дня рождения Вишневской на Тверском бульваре представят театральные афиши, фотографии с выступлений и снимки в кругу семьи из личного архива.

