Эрмитаж представит на выставке на ВДНХ карету Екатерины II

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Государственный Эрмитаж готовит выставку "Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора" на ВДНХ. Среди экспонатов – карета Екатерины II и сундук-трансформер, принадлежавший Александру III, сообщила старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства музея Людмила Шатилова.

Выставка откроется в 2027 году в павильоне № 1 "Центральный". В Москву из Санкт-Петербурга отправят 850 предметов. Всего на площадке планируют показать порядка 1 200 произведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства из собрания пяти отделов музея. Разместить крупноформатные вещи получается за счет больших выставочных площадей ВДНХ.

"У нас будет большой раздел, связанный с коронацией, в связи с ним мы везем карету Екатерины II", – рассказала Шатилова.

Самый большой раздел экспозиции назовут "Путешествие". В нем покажут не только экипажи, но и дорожные вещи. Шатилова отметила, что выставка отчасти посвящена не только поездкам между Москвой и Санкт-Петербургом, но и взаимосвязи двух столиц.

Часть экспозиции составят предметы, которые брали с собой в дорогу для удобства и развлечения: дорожная мебель, каретные часы, книги, шахматы, карты, настольные игры, несессеры и другая дорожная утварь.

Сундук Александра III оснащен системой трансформации, рядом компактных полок и контейнеров. Он может служить кроватью, бюро, туалетным столиком, а также местом для хранения до 233 предметов.

"Мы дадим возможность московской публике увидеть один из наших уникальных предметов", – сказала Шатилова.

Также привезут предметы, связанные с личной гигиеной. В их числе, к примеру, сундук с ночной вазой Петра I и умывальная тумба со встроенным биде, а также другие вещи для ухода за собой.

Отдельный экспонат – свиток длиной 15 метров с изображением переноса тела Петра III из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор.

Кроме того, в экспозиции будут представлены портреты императоров и императриц и их личные вещи, оружие, костюмы, памятные медали, книги и коронационные альбомы, убранство печального кортежа, траурные и памятные предметы, изображения экипажей и лошадей, спортивные кубки.

Ранее в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. М. Шилова начала работать выставка "Герои Отечества". В экспозиции представлены портреты представителей разных судеб и профессий, которые совершили подвиги во имя Отечества. Посетители увидят изображения разведчиков, контрразведчиков, партизан, летчиков и моряков, сестер милосердия и священнослужителей, тружеников тыла, генералов и простых солдат.

