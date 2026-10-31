Выставка "Герои Отечества" заработала в Галерее Александра Шилова

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "Герои Отечества" заработала в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. М. Шилова. Приобрести билет можно в сервисе "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В экспозиции представлены портреты представителей разных судеб и профессий, которые совершили подвиги во имя Отечества. Гости смогут увидеть изображения разведчиков, контрразведчиков, партизан, летчиков и моряков, сестер милосердия и священнослужителей, тружеников тыла, генералов и простых солдат.

На протяжении десятилетий Александр Шилов сохраняет память о подвиге поколения победителей, запечатлевая их лица на холстах. Портреты ветеранов, написанные художником, стали подлинной исторической хроникой.

Выставка продлится до 27 ноября.

Ранее москвичей пригласили на концерты, театральные постановки, выставки и творческие занятия, которые объединяет тема света и свечей. Подборку таких событий подготовил сервис "Мосбилет".

В Московском международном доме музыки 28 ноября выступит струнный квартет "Мелодион". Музыканты представят программу "Скрипка Паганини".

