Посол РФ Барбин: Дания пытается консолидировать общество на антироссийской основе

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Датские власти используют тему российской угрозы для консолидации общества на антироссийской основе. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол России в Дании Владимир Барбин.

По словам дипломата, заявления о якобы исходящей от России опасности сопровождаются обвинениями в ведении гибридной войны и подготовке диверсий. Он назвал подобную риторику инструментом воздействия на общественное мнение.

"Запугивание российской угрозой, в том числе с использованием бездоказательных обвинений нас в ведении гибридной войны и подготовке диверсий, стало излюбленным инструментом на Западе, в том числе в Дании", – отметил Барбин.

Посол также заявил, что такая политика позволяет Копенгагену продвигать инициативы, связанные с конфликтом на Украине, и наращивать военные расходы вместо решения социально-экономических проблем. Кроме того, по оценке дипломата, датские власти готовятся к прямому противостоянию с Россией.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к войне с Европой, но готова к такому развитию событий. По его словам, некоторые европейские страны намерены подготовиться к возможному конфликту к 2030 году.