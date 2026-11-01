Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 07:45

Политика
Главная / Новости /

Посол РФ Барбин: Дания пытается консолидировать общество на антироссийской основе

Запугивание Россией стало излюбленным инструментом властей Дании – посол

Фото: 123RF.соm/mermolenko

Датские власти используют тему российской угрозы для консолидации общества на антироссийской основе. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол России в Дании Владимир Барбин.

По словам дипломата, заявления о якобы исходящей от России опасности сопровождаются обвинениями в ведении гибридной войны и подготовке диверсий. Он назвал подобную риторику инструментом воздействия на общественное мнение.

"Запугивание российской угрозой, в том числе с использованием бездоказательных обвинений нас в ведении гибридной войны и подготовке диверсий, стало излюбленным инструментом на Западе, в том числе в Дании", – отметил Барбин.

Посол также заявил, что такая политика позволяет Копенгагену продвигать инициативы, связанные с конфликтом на Украине, и наращивать военные расходы вместо решения социально-экономических проблем. Кроме того, по оценке дипломата, датские власти готовятся к прямому противостоянию с Россией.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к войне с Европой, но готова к такому развитию событий. По его словам, некоторые европейские страны намерены подготовиться к возможному конфликту к 2030 году.

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика