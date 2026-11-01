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Подозреваемый в убийстве и расчленении семейной пары задержан в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"В ходе работы изучены записи камер видеонаблюдения, установлены и опрошены очевидцы произошедшего. Подозреваемый задержан. С его участием проводятся необходимые следственные действия", – указано в сообщении.

Следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, проводить работу по обнаружению и фиксации следов преступлений, сбору и закреплению доказательств.

Тела погибших с признаками насильственной смерти и расчленения нашли 1 ноября на участке местности в Аксайском районе Ростовской области. По версии следствия, у подозреваемого случился конфликт с семейной парой.

Мужчину и женщину насильно поместили в автомобиль, после чего злоумышленник скрылся. Затем он нанес потерпевшим множественные удары колюще-режущим предметом. По данному факту следователи завели уголовное дело.

