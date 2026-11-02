Трамп заявил, что США шпионят за Россией и Китаем

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы собирают разведывательные сведения о России и Китае, а они также ведут аналогичную деятельность в отношении Вашингтона, однако он не считает это поводом для тревоги. Об этом Трамп рассказал на митинге в штате Айова.

Выступление состоялось перед сторонниками Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Трамп привел в пример разговор с неназванным собеседником, который сообщил ему о шпионаже со стороны Китая. Американский лидер ответил, что США также следят за другими государствами, причем, по его утверждению, делают это эффективнее.

"Кто-то сказал: "Сэр, Китай шпионит за нами". Я сказал: "Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом", – рассказал Трамп.

Затем он повторил эту мысль, упомянув также Россию. Президент США подчеркнул, что подобная разведывательная деятельность ведется обеими сторонами и не должна вызывать беспокойства.

Ранее сообщалось, что американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II совершил полет вокруг Калининградской области, который продолжался почти пять часов. Воздушное судно представляет собой бизнес-джет, переоборудованный компанией Leidos для выполнения задач радиолокационной разведки.