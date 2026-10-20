Британский самолет разведки облетел Калининградскую область

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Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на данные полетных сервисов.

Согласно полетным данным, в 09:17 по московскому времени борт вылетел с авиабазы королевских ВВС Уоддингтон и направился на восток. Воздушное судно сделало один круг вдоль границ области, а к 12:36 направилось на юго-запад, совершив петлю над анклавом.

Маршрут пролегал через западные, северные и восточные секторы российского эксклава. Экипаж удерживал дистанцию в 40–50 километров от российской границы.

Boeing RC-135W Rivet Joint предназначен для отслеживания работы систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов.

Ранее американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II совершал полет вокруг Калининградской области в течение почти пяти часов. Машина представляет собой бизнес-джет, переоборудованный компанией Leidos под задачи радиолокационной разведки.

Подобные полеты совершаются регулярно – как вокруг Калининградской области, так и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.