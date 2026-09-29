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29 сентября, 18:45

Политика

Американский самолет-разведчик почти 5 часов кружил у Калининградской области

Фото: 123RF.com/sikaraha

Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II, вылетевший из Румынии, совершал полет по траектории вокруг Калининградской области в течение почти пяти часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные полетные данные.

Самолет поднялся в воздух с румынской авиабазы около 08:50 по московскому времени и вышел на маршрут вокруг региона примерно в 10:50. Некоторое время он следовал по этой траектории, после чего взял курс на юго-запад.

Машина представляет собой бизнес-джет, переоборудованный американской компанией Leidos под задачи радиолокационной разведки. Такие полеты совершаются регулярно – как вокруг Калининградской области, так и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

Ранее Польша вновь привела в готовность авиацию, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Причиной этого стали якобы действия России на Украине. Однако польские военные признали, что меры носили превентивный характер.

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