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29 сентября, 18:07

Общество

В РФ планируют ввести новые правила работы горнолыжных комплексов

Фото: depositphotos/wasja

Минэкономразвития подготовило законопроект, цель которого – сделать отдых на горнолыжных курортах безопаснее. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает комплексно урегулировать создание и работу горнолыжных комплексов. В частности, разрешается возводить объекты инфраструктуры на лесных участках, арендованных до 1 января 2022 года.

Кроме того, вводится классификация трасс. С 1 марта 2029 года она станет обязательной для крупных комплексов с протяженностью трасс от 10 километров или общей площадью от 150 тысяч квадратных метров. С 1 марта 2033 года – для всех остальных.

При этом министерство будет вести реестр горнолыжных комплексов. Крупные объекты включат в него с 1 марта 2029 года, остальные – с 1 марта 2033 года. На федеральном уровне утвердят типовые правила поведения посетителей на трассах и канатных дорогах. На их основе администрации комплексов разработают собственные правила.

Ранее общественники обратились в ГД и Минэкономразвития с просьбой законодательно запретить катание на горнолыжных трассах и в сноуборд-парках без использования шлемов. В обращении говорилось, что шлемы предотвращают до 60% тяжелых черепно-мозговых травм при падениях и столкновениях. При этом на переполненных склонах риск таких столкновений возрастает многократно.

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