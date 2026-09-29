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29 сентября, 15:22

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Биолог Сафонов поддержал предложение обнулить плату за добычу медведя в РФ

"Ни один человек не убежит": как бороться с нашествием медведей в России

Российские охотники попросили власти отменить сбор за добычу бурого медведя. По их мнению, это поможет привлечь людей к отстрелу хищников, которые все чаще стали заходить в населенные пункты и нападать на людей. Какие еще меры необходимы для решения проблемы и что делать тем, кто повстречал медведя на своем пути, разбиралась Москва 24.

"Начинают выходить к жилью людей"

Фото: depositphotos/RodimovPavel

Росохотрыболовсоюз обратился к Михаилу Мишустину с просьбой отменить сбор за добычу бурого медведя. По мнению организации, это повысит интерес к охоте на хищника и, как следствие, позволит снизить число нападений на людей.

Сейчас за добычу бурого медведя установлен сбор в размере 3 тысяч рублей, для камчатской популяции – 6 тысяч. Как отметили в союзе, действующий налог является практически заградительным для опытных охотников из сельской местности. Ранее добыча медведя представляла экономический интерес – использовались мясо, шкура и другие дериваты, однако сейчас эта мотивация практически исчезла, тогда как сама охота остается сложной.

Также в организации подчеркнули, что за добычу волка, численность которого оценивается примерно в 65 тысяч особей, сбор не установлен, хотя эти животные наносят ущерб домашнему скоту и диким копытным. При этом бурые медведи все чаще нападают на людей. Обнуление сбора поддержали и региональные организации охотников, указавшие на резкое снижение интереса к приобретению разрешений.

Охотники также предложили увеличить срок действия разрешения на добычу бурого медведя, отказаться от установления лимита и продлить сроки охоты до 28 февраля. Кроме того, предложено изменить нормативные акты Минприроды, чтобы при возникновении непосредственной угрозы жизни людей конфликтного зверя можно было ликвидировать незамедлительно с последующим оформлением разрешения.

При этом депутат Госдумы VIII созыва Николай Валуев призвал разрешить зимнюю охоту на самок с медвежатами, сообщило радио КП. По словам парламентария, запрет привел к тому, что численность хищников выросла вдвое, из-за чего звери голодают и выходят из леса в поисках пищи.

В результате большой численности они начинают выходить уже непосредственно к жилью людей. А там у нас целая история. Допустим, я имею лицензию на оружие. В какой-то деревне вышел медведь, начинает гонять собак. Пока мы не вызовем специализированную бригаду, я не имею права решить вопрос самостоятельно, потому что это будет браконьерство.
Николай Валуев
депутат Госдумы VIII созыва

Кроме того, депутат Госдумы VIII созыва Дмитрий Новиков призвал создать публичную карту мест регулярного появления медведей у населенных пунктов. По его словам, отслеживать передвижения животных помогут фотоловушки, а вести учет должен региональный орган государственного охотничьего надзора.

Депутат также призвал восстановить штат егерей в регионах с высокой численностью хищников и дать им право самостоятельно принимать решение об отстреле агрессивной особи.

Массовое нашествие

Фото: телеграм-канал Baza

За последние недели в России произошли десятки инцидентов с участием медведей, в том числе с гибелью людей. Например, 24 сентября в Тоджинском районе Тувы хищник напал на 62-летнего Александра Кузьменко – отца нападающего хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Андрея Кузьменко. Мужчина приехал из Москвы на рыбалку к Большому Енисею, где зверь набросился на него и вырвал мягкие ткани лица. Пострадавшего доставили в больницу в Кызыле, однако спасти не удалось, он скончался от полученных травм.

Кроме того, 28 сентября очевидцы заметили хищника на курорте "Роза Хутор", который вышел к прогулочной набережной. До этого в Сочи медведь попытался попасть в коттедж, где во время тренировочного сбора жили российские биатлонисты группы Михаила Шашилова.

26 сентября медведь напал на двух мужчин в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Пострадавших доставили в больницу Улан-Удэ в состоянии средней степени тяжести, при этом зверя ликвидировали на месте. Днем ранее в Красноярском крае медведь убил 51-летнюю женщину, вышедшую на приусадебный участок. Хищник пытался проникнуть в загон с домашними животными, а затем растерзал пострадавшую, которая скончалась на месте. Медведя застрелил сосед погибшей.

В тот же день зверь забрался на участок в садоводческом товариществе в Усть-Кутском районе Иркутской области и утащил собаку. Хищника обнаружили в 50 метрах от домовладения, зверь был обезврежен сотрудником полиции. Незадолго до этого хищника заметили неподалеку от школы в окрестностях села Тыргетуй в Забайкальском крае.

Также 22 сентября в Усть-Кубинском округе Вологодской области пожилой житель села Устья погиб при нападении медведя во время охоты в лесничестве. Тело 73-летнего мужчины нашли на следующий день.

На фоне участившихся инцидентов регионы прибегли к ограничительным мерам. К примеру, в Минусинском округе Красноярского края введен режим повышенной готовности на фоне того, что там ликвидировали уже 24 хищника. Аналогичные меры действуют и в Хакасии, где за сезон истребили порядка 160 бурых медведей.

В Томской области до 1 ноября запретили массовые мероприятия за пределами населенных пунктов, а в Байкальске введен комендантский час: с наступлением темноты запрещено находиться на улице, в парках и лесных массивах. Экологические тропы и маршруты Тункинского национального парка в Бурятии закрыты с 17 сентября по 15 октября. Кроме того, организаторы отменили скайраннинг-гонку "Забег на пик Чехова" на Сахалине.

Есть бурые медведи и в столичном регионе: кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров заявил РИА Новости, что по состоянию на 2026 года в лесах Подмосковья находится порядка 80 особей. Примерно половина живет там постоянно, тогда как вторая заходит из соседних субъектов.

"В регионе произошел практически двукратный рост численности медведя в последние 10–15 лет", – подчеркнул специалист.

"Нужен комплексный подход"

Фото: depositphotos/LuaAr

Популяция бурого медведя в России в 1990 году составляла около 130 тысяч особей, однако за последние 15 лет она выросла почти в 2,5 раза, рассказал Москве 24 биолог Дмитрий Сафонов.

"Сейчас лидеры по численности – Красноярский край (26,5 тысячи), Хабаровский край (еще 26 тысяч), Камчатка (около 24 тысяч). Важно понимать, что рост популяции – это не единственная причина ситуации с нападением медведей. Главная – неурожай кормовой базы (ягоды, растения, орехи), особенно в северных регионах. Из-за этого медведи теряют страх перед людьми и ищут пропитание у мусорок и на дачных участках", – подчеркнул он.

Также сказывается изменение климата и неправильные миграции животных. Эксперт пояснил, что число зверей увеличилось, а пищи в лесах стало меньше, потому они расширяют территорию своего обитания.

На мой взгляд, предложение обнулить плату за добычу медведя – правильная позиция. Ключевая идея – сделать охоту экономически привлекательной, чтобы регулировать численность. При этом позиция Николая Валуева вернуть разрешение на охоту на медведей с медвежатами мне не очень нравится с точки зрения гуманности.
Дмитрий Сафонов
биолог

По словам специалиста, запреты зимней охоты приводят к неконтролируемому размножению зверей. Однако одних разрешений в данном случае недостаточно.

"Нужен комплексный подход: мониторинг кормовой базы, контроль за свалками. Также необходима просветительская работа с населением. Если просто отстреливать зверей, то проблему не решить", – отметил Сафонов.

Чтобы максимально обезопасить себя от нападения, эксперт посоветовал руководствоваться памяткой на основе рекомендаций МЧС. Основное правило – по возможности не допускать встречи с хищником.

"Ходить по лесу и шуметь, громко разговаривать, петь, стучать палкой по деревьям: зверь услышит и уйдет заранее. Избегать опасных мест: не заходить в кусты, заросли, высокую траву, особенно к берегам, где нерестится рыба. В сумерках это опасно: излюбленные места кормежки хищников. Важно хранить продукты правильно: в лагере пищевые отходы сжигать или упаковывать в герметичные контейнеры, потому что запах еды привлекает зверя за километры", – добавил биолог.

Кроме того, эксперт рекомендовал не ходить в лес в одиночку, поскольку вероятность агрессии при движении группой значительно ниже. Также нельзя подкармливать медведей, приучая их к людям.

Если встреча произошла, нельзя бежать – ни от медведя, ни от любого другого хищника. Медведь развивает скорость до 50 километров в час, и ни один человек не убежит. Нужно медленно отступать, не поворачиваясь спиной и не смотря в глаза, в противном случае для хищника это вызов. Можно говорить спокойным голосом, чтобы зверь понял, что перед ним человек. Стоит визуально увеличиться: поднять руки, залезть на пень, поднять рюкзак над головой, распахнуть куртку.
Дмитрий Сафонов
биолог

Дополнительно биолог рекомендовал использовать специальный перцовый аэрозоль для крупных хищников, который продается на маркетплейсах. Средство, применяемое для самообороны, в таком случае неэффективно.

"В лагере можно издавать громкие звуки металлической посудой, но, если встреча уже произошла, это не поможет. Миф о том, что нужно притвориться мертвым, реален только при оборонительной агрессии (например, медведица защищает медвежат). Если нападение носит хищнический характер, делать это опасно", – резюмировал Сафонов.

В свою очередь, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров посоветовал туристам заранее проконсультироваться с местными жителями или представителями МЧС.

"Есть рекомендуемые туристические тропы и районы, и когда человек идет в тайгу неподготовленным – это очень опасно. Если маршрут пролегает через дикое место, должен сопровождать вооруженный опытный человек", – пояснил он в разговоре с Москвой 24

Также он предупредил, что встретить хищника можно в любом лесу вне зависимости от региона.

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Зудакова Татьяна

безопасностьживотныеистории

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