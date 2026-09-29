Биолог Сафонов поддержал предложение обнулить плату за добычу медведя в РФ

Российские охотники попросили власти отменить сбор за добычу бурого медведя. По их мнению, это поможет привлечь людей к отстрелу хищников, которые все чаще стали заходить в населенные пункты и нападать на людей. Какие еще меры необходимы для решения проблемы и что делать тем, кто повстречал медведя на своем пути, разбиралась Москва 24.

"Начинают выходить к жилью людей"

Росохотрыболовсоюз обратился к Михаилу Мишустину с просьбой отменить сбор за добычу бурого медведя. По мнению организации, это повысит интерес к охоте на хищника и, как следствие, позволит снизить число нападений на людей.



Сейчас за добычу бурого медведя установлен сбор в размере 3 тысяч рублей, для камчатской популяции – 6 тысяч. Как отметили в союзе, действующий налог является практически заградительным для опытных охотников из сельской местности. Ранее добыча медведя представляла экономический интерес – использовались мясо, шкура и другие дериваты, однако сейчас эта мотивация практически исчезла, тогда как сама охота остается сложной.

Также в организации подчеркнули, что за добычу волка, численность которого оценивается примерно в 65 тысяч особей, сбор не установлен, хотя эти животные наносят ущерб домашнему скоту и диким копытным. При этом бурые медведи все чаще нападают на людей. Обнуление сбора поддержали и региональные организации охотников, указавшие на резкое снижение интереса к приобретению разрешений.



Охотники также предложили увеличить срок действия разрешения на добычу бурого медведя, отказаться от установления лимита и продлить сроки охоты до 28 февраля. Кроме того, предложено изменить нормативные акты Минприроды, чтобы при возникновении непосредственной угрозы жизни людей конфликтного зверя можно было ликвидировать незамедлительно с последующим оформлением разрешения.



При этом депутат Госдумы VIII созыва Николай Валуев призвал разрешить зимнюю охоту на самок с медвежатами, сообщило радио КП. По словам парламентария, запрет привел к тому, что численность хищников выросла вдвое, из-за чего звери голодают и выходят из леса в поисках пищи.





Николай Валуев депутат Госдумы VIII созыва В результате большой численности они начинают выходить уже непосредственно к жилью людей. А там у нас целая история. Допустим, я имею лицензию на оружие. В какой-то деревне вышел медведь, начинает гонять собак. Пока мы не вызовем специализированную бригаду, я не имею права решить вопрос самостоятельно, потому что это будет браконьерство.

Кроме того, депутат Госдумы VIII созыва Дмитрий Новиков призвал создать публичную карту мест регулярного появления медведей у населенных пунктов. По его словам, отслеживать передвижения животных помогут фотоловушки, а вести учет должен региональный орган государственного охотничьего надзора.

Депутат также призвал восстановить штат егерей в регионах с высокой численностью хищников и дать им право самостоятельно принимать решение об отстреле агрессивной особи.

Массовое нашествие

Фото: телеграм-канал Baza

За последние недели в России произошли десятки инцидентов с участием медведей, в том числе с гибелью людей. Например, 24 сентября в Тоджинском районе Тувы хищник напал на 62-летнего Александра Кузьменко – отца нападающего хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Андрея Кузьменко. Мужчина приехал из Москвы на рыбалку к Большому Енисею, где зверь набросился на него и вырвал мягкие ткани лица. Пострадавшего доставили в больницу в Кызыле, однако спасти не удалось, он скончался от полученных травм.

Кроме того, 28 сентября очевидцы заметили хищника на курорте "Роза Хутор", который вышел к прогулочной набережной. До этого в Сочи медведь попытался попасть в коттедж, где во время тренировочного сбора жили российские биатлонисты группы Михаила Шашилова.

26 сентября медведь напал на двух мужчин в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Пострадавших доставили в больницу Улан-Удэ в состоянии средней степени тяжести, при этом зверя ликвидировали на месте. Днем ранее в Красноярском крае медведь убил 51-летнюю женщину, вышедшую на приусадебный участок. Хищник пытался проникнуть в загон с домашними животными, а затем растерзал пострадавшую, которая скончалась на месте. Медведя застрелил сосед погибшей.



В тот же день зверь забрался на участок в садоводческом товариществе в Усть-Кутском районе Иркутской области и утащил собаку. Хищника обнаружили в 50 метрах от домовладения, зверь был обезврежен сотрудником полиции. Незадолго до этого хищника заметили неподалеку от школы в окрестностях села Тыргетуй в Забайкальском крае.



Также 22 сентября в Усть-Кубинском округе Вологодской области пожилой житель села Устья погиб при нападении медведя во время охоты в лесничестве. Тело 73-летнего мужчины нашли на следующий день.

На фоне участившихся инцидентов регионы прибегли к ограничительным мерам. К примеру, в Минусинском округе Красноярского края введен режим повышенной готовности на фоне того, что там ликвидировали уже 24 хищника. Аналогичные меры действуют и в Хакасии, где за сезон истребили порядка 160 бурых медведей.

В Томской области до 1 ноября запретили массовые мероприятия за пределами населенных пунктов, а в Байкальске введен комендантский час: с наступлением темноты запрещено находиться на улице, в парках и лесных массивах. Экологические тропы и маршруты Тункинского национального парка в Бурятии закрыты с 17 сентября по 15 октября. Кроме того, организаторы отменили скайраннинг-гонку "Забег на пик Чехова" на Сахалине.

Есть бурые медведи и в столичном регионе: кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров заявил РИА Новости, что по состоянию на 2026 года в лесах Подмосковья находится порядка 80 особей. Примерно половина живет там постоянно, тогда как вторая заходит из соседних субъектов.

"В регионе произошел практически двукратный рост численности медведя в последние 10–15 лет", – подчеркнул специалист.

"Нужен комплексный подход"

Популяция бурого медведя в России в 1990 году составляла около 130 тысяч особей, однако за последние 15 лет она выросла почти в 2,5 раза, рассказал Москве 24 биолог Дмитрий Сафонов.

"Сейчас лидеры по численности – Красноярский край (26,5 тысячи), Хабаровский край (еще 26 тысяч), Камчатка (около 24 тысяч). Важно понимать, что рост популяции – это не единственная причина ситуации с нападением медведей. Главная – неурожай кормовой базы (ягоды, растения, орехи), особенно в северных регионах. Из-за этого медведи теряют страх перед людьми и ищут пропитание у мусорок и на дачных участках", – подчеркнул он.

Также сказывается изменение климата и неправильные миграции животных. Эксперт пояснил, что число зверей увеличилось, а пищи в лесах стало меньше, потому они расширяют территорию своего обитания.





Дмитрий Сафонов биолог На мой взгляд, предложение обнулить плату за добычу медведя – правильная позиция. Ключевая идея – сделать охоту экономически привлекательной, чтобы регулировать численность. При этом позиция Николая Валуева вернуть разрешение на охоту на медведей с медвежатами мне не очень нравится с точки зрения гуманности.

По словам специалиста, запреты зимней охоты приводят к неконтролируемому размножению зверей. Однако одних разрешений в данном случае недостаточно.

"Нужен комплексный подход: мониторинг кормовой базы, контроль за свалками. Также необходима просветительская работа с населением. Если просто отстреливать зверей, то проблему не решить", – отметил Сафонов.

Чтобы максимально обезопасить себя от нападения, эксперт посоветовал руководствоваться памяткой на основе рекомендаций МЧС. Основное правило – по возможности не допускать встречи с хищником.

"Ходить по лесу и шуметь, громко разговаривать, петь, стучать палкой по деревьям: зверь услышит и уйдет заранее. Избегать опасных мест: не заходить в кусты, заросли, высокую траву, особенно к берегам, где нерестится рыба. В сумерках это опасно: излюбленные места кормежки хищников. Важно хранить продукты правильно: в лагере пищевые отходы сжигать или упаковывать в герметичные контейнеры, потому что запах еды привлекает зверя за километры", – добавил биолог.

Кроме того, эксперт рекомендовал не ходить в лес в одиночку, поскольку вероятность агрессии при движении группой значительно ниже. Также нельзя подкармливать медведей, приучая их к людям.





Дмитрий Сафонов биолог Если встреча произошла, нельзя бежать – ни от медведя, ни от любого другого хищника. Медведь развивает скорость до 50 километров в час, и ни один человек не убежит. Нужно медленно отступать, не поворачиваясь спиной и не смотря в глаза, в противном случае для хищника это вызов. Можно говорить спокойным голосом, чтобы зверь понял, что перед ним человек. Стоит визуально увеличиться: поднять руки, залезть на пень, поднять рюкзак над головой, распахнуть куртку.

Дополнительно биолог рекомендовал использовать специальный перцовый аэрозоль для крупных хищников, который продается на маркетплейсах. Средство, применяемое для самообороны, в таком случае неэффективно.

"В лагере можно издавать громкие звуки металлической посудой, но, если встреча уже произошла, это не поможет. Миф о том, что нужно притвориться мертвым, реален только при оборонительной агрессии (например, медведица защищает медвежат). Если нападение носит хищнический характер, делать это опасно", – резюмировал Сафонов.

В свою очередь, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров посоветовал туристам заранее проконсультироваться с местными жителями или представителями МЧС.

"Есть рекомендуемые туристические тропы и районы, и когда человек идет в тайгу неподготовленным – это очень опасно. Если маршрут пролегает через дикое место, должен сопровождать вооруженный опытный человек", – пояснил он в разговоре с Москвой 24

Также он предупредил, что встретить хищника можно в любом лесу вне зависимости от региона.

