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29 сентября, 15:03

Город

Москва снова вошла в топ-50 инновационных кластеров по версии ООН

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва вновь оказалась в числе 50 ведущих инновационных кластеров мира. Рейтинг подготовила Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), входящая в структуру ООН. Данные опубликованы в ежегодном глобальном инновационном индексе.

В 2026 году столица заняла 50-е место. Главным инновационным кластером признан Московский университет имени Ломоносова. Москва, в частности, обошла Стамбул, Милан, Брюссель, Антверпен, Хельсинки, Вену и Осло.

Лидируют в рейтинге кластеры Шэньчжэнь – Гонконг – Гуанчжоу, Токио – Иокогама, Сан-Хосе – Сан-Франциско, Пекин и Сеул.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва масштабирует лучшие цифровые разработки на всю страну. По словам мэра, при выборе технологий город опирается на три принципа: практическая польза для социальной сферы, городского хозяйства и управления, кардинальное улучшение качества услуг и возможность масштабирования на город и страну.

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