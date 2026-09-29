Россия заняла 10-е место в мире по потреблению кофе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия оказалась на 10-м месте в мире по потреблению кофе с октября 2025 по сентябрь 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации кофе (ICO).

За указанный период мировое потребление кофе составило 180,6 миллиона мешков (60 килограммов в одном мешке). Больше всего кофе потребили в США (24,6 миллиона мешков) и Бразилия (23,5 миллиона). Далее следуют Германия (9,59 миллиона), Япония (6,25 миллиона), Индонезия (6,04 миллиона), Италия (5,85 миллиона) и Франция (5,84 миллиона). В десятку также вошли Китай (5,42 миллиона), Вьетнам (5,2 миллиона) и Россия (4,37 миллиона).

По сравнению с предыдущим кофейным годом мировое потребление снизилось с 182,2 миллиона мешков. С 2020 года сильнее всего потребление выросло в Китае – на 13,8% и во Вьетнаме – на 5,5%. Снижение зафиксировано в Японии (на 2,7%) и России (на 1,7%).

В пересчете на душу населения больше всего кофе приходится на жителей Люксембурга – 19,85 килограмма в год. В пятерку также вошли Мальдивы (14,4 килограмма), Финляндия (9,58 килограмма), Андорра (8,67 килограмма) и Норвегия (8,18 килограмма). В России этот показатель составляет 1,8 килограмма на человека.

Ранее в Роскачестве рекомендовали россиянам не покупать слишком темные и маслянистые кофейные зерна, поскольку они теряют насыщенность вкуса. Некачественный кофе выдают излишняя горечь, кислый привкус, запах жженой резины, металла или древесины. Ведомство посоветовало брать зерна не в супермаркетах, а напрямую у обжарщиков и в специализированных кофейнях.