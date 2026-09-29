Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 16:15

Общество

Россия заняла 10-е место в мире по потреблению кофе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия оказалась на 10-м месте в мире по потреблению кофе с октября 2025 по сентябрь 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации кофе (ICO).

За указанный период мировое потребление кофе составило 180,6 миллиона мешков (60 килограммов в одном мешке). Больше всего кофе потребили в США (24,6 миллиона мешков) и Бразилия (23,5 миллиона). Далее следуют Германия (9,59 миллиона), Япония (6,25 миллиона), Индонезия (6,04 миллиона), Италия (5,85 миллиона) и Франция (5,84 миллиона). В десятку также вошли Китай (5,42 миллиона), Вьетнам (5,2 миллиона) и Россия (4,37 миллиона).

По сравнению с предыдущим кофейным годом мировое потребление снизилось с 182,2 миллиона мешков. С 2020 года сильнее всего потребление выросло в Китае – на 13,8% и во Вьетнаме – на 5,5%. Снижение зафиксировано в Японии (на 2,7%) и России (на 1,7%).

В пересчете на душу населения больше всего кофе приходится на жителей Люксембурга – 19,85 килограмма в год. В пятерку также вошли Мальдивы (14,4 килограмма), Финляндия (9,58 килограмма), Андорра (8,67 килограмма) и Норвегия (8,18 килограмма). В России этот показатель составляет 1,8 килограмма на человека.

Ранее в Роскачестве рекомендовали россиянам не покупать слишком темные и маслянистые кофейные зерна, поскольку они теряют насыщенность вкуса. Некачественный кофе выдают излишняя горечь, кислый привкус, запах жженой резины, металла или древесины. Ведомство посоветовало брать зерна не в супермаркетах, а напрямую у обжарщиков и в специализированных кофейнях.

"Выбор Рыбова": кофе в зернах

Читайте также


обществоеда

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика