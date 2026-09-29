Посольство РФ опровергло сообщения о завершении поисков после паводка в Непале

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Посольство России опровергло информацию о завершении поисковой операции, начатой после разрушительного селевого паводка в Непале. Об этом сообщил советник-посланник посольства Ринчен Ракшаев, передает ТАСС.

"Заявлений о завершении операции непальские власти не делали", – заявил дипломат.

Ракшаев также сообщил, что данных о совпадении результатов ДНК-тестов найденных в Непале тел погибших с ДНК ближайших родственников пропавших россиян на сегодняшний день нет. Кроме того, посольство уточнило ситуацию с недавними оползнями в Гималаях – сведений о наличии российских граждан среди пострадавших от этих оползней также нет.

Наводнение произошло в Непале 26 августа, приведя к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов также вышло подпрудное озеро. Число жертв наводнения превысило 1 300 человек.

Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что дипломаты принимают необходимые меры для поддержки родственников россиян, пропавших после наводнения.