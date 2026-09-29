Теннисист Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира в Ханчжоу

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Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублева.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который имел на турнире первый номер посева. Рублев был посеян под вторым номером.

Российские теннисисты впервые с 2023 года сыграли между собой в финале турнира ATP в одиночном разряде. Тогда Медведев также победил Рублева в матче за титул на соревнованиях в Дубае.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева уступила в четвертьфинале турнира WTA 500 канадке Лейле Фернандес. Встреча спортсменок закончилась со счетом 2:6, 5:7. Для Фернандес эта победа стала выходом в полуфинал турнира WTA впервые с октября 2025 года.