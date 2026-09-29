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29 сентября, 17:17

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Врач Демьяновская: судороги могут появиться при большой дозе кофеина

Врач предупредила о возможных судорогах при большой дозе кофеина

Фото: depositphotos/gregorylee

При одномоментном приеме очень большой дозы кофеина возможны выраженная тахикардия, нарушение сердечного ритма и рвота, а в тяжелых случаях – спутанность сознания и судороги. Об этом RT заявила невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, в такой ситуации нужна медицинская помощь. Особенно опасны порошки и концентраты кофеина, так как получить токсическую дозу из них значительно легче, чем из обычного кофе.

Для здорового взрослого человека ориентиром считается употребление до 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно 3–4 чашки кофе, однако точное количество зависит от крепости напитка, уточнила врач.

В 60 миллилитрах эспрессо может содержаться около 80 миллиграммов кофеина, а в чашке фильтр-кофе объемом 200 миллилитров – примерно 90 миллиграммов. При этом кофеин поступает не только из кофе: он есть в чае, энергетиках, коле, шоколаде и некоторых лекарствах, поэтому важно учитывать его суммарное количество за сутки, подчеркнула собеседница издания.

Она отметила, что единой нормы в чашках для всех не существует. Реакция на кофеин индивидуальна и зависит от чувствительности, массы тела, состояния здоровья и принимаемых лекарств. У некоторых людей сердцебиение, тревожность или дрожь появляются уже после одной порции.

Симптомами превышения дозы могут служить учащенное сердцебиение, тремор конечностей, тревожное состояние, повышенная нервная возбудимость, головные боли и нарушения сна. Со стороны желудочно-кишечного тракта часто наблюдаются тошнота, дискомфорт в области живота и диарея.

Если такие симптомы возникают регулярно, невролог советует уменьшить порцию или крепость напитка, отказаться от дополнительных источников кофеина и не пить кофе во второй половине дня. Даже 100 миллиграммов кофеина незадолго до сна могут негативно повлиять на его продолжительность и качество.

Беременным рекомендуется не превышать суточную норму кофеина в 200 миллиграммов в сутки, учитывая все возможные источники этого вещества. Демьяновская акцентирует внимание на индивидуальной реакции организма: при возникновении тахикардии, чувства тревоги, дрожи в конечностях, тошноты или проблем с засыпанием после употребления кофе следует уменьшить дозу кофеина и проконсультироваться с медицинским специалистом.

Ранее диетолог Александр Бурлаков рассказал, что кофе не повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Кроме того, напиток не приближает раннюю менопаузу, доказательств этому в медицине нет. Говоря о влиянии кофе на ЖКХ, эксперт отметил, что напиток не провоцирует размножение болезнетворных бактерий в кишечнике.

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