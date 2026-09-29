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29 сентября, 16:53

Экономика

В России начала расти застойная безработица

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Количество россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в 1,5 раза за год и достигло примерно 226 тысяч человек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечается в материале, при дефиците кадров в производстве и строительстве конкуренция за офисные должности усиливается. Дольше всего работу ищут молодые люди и граждане предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда.

По данным на июль, 13,3% безработных не могли найти работу год и более. Годом ранее этот показатель составлял 9,7%. Средняя продолжительность поиска работы – 5,1 месяца, тогда как в прошлом году она колебалась от 4,6 до 5,7 месяца. При этом общая безработица в России остается на рекордно низком уровне, в июле она составила 2,1%.

Директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии Анна Хрипченко рассказала, что процесс найма удлинился из-за дополнительных тестирований. Срок между этапами трудоустройства вырос до 2–3 месяцев. Компании также вводят дополнительные проверки кандидатов, включая проверку службой безопасности.

Во ВНИИ труда сообщили, что среди долго ищущих работу может расти доля избирательных россиян. Это происходит в условиях низкой безработицы и превышения числа вакансий над количеством соискателей. Там также отметили, что 25,6% ищущих работу трудоустраиваются за 1–3 месяца и их доля с июля прошлого года не изменилась.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин указывал, что уровень безработицы остается вблизи исторических минимумов и примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне. Кроме того, Россия сохраняет статус четвертой экономики мира: за 7 месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%. Финансовая система работает стабильно, подчеркивал Мишустин.

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