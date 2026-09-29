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29 сентября, 19:02

Культура

Михалков назвал сатанизм и культ смерти основой современной западной культуры

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков назвал сатанизм (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), антихристианство и культ смерти основой современной западной культуры, от влияния которой Россия постепенно избавляется. Об этом он заявил на пресс-конференции в Чите.

Говоря о культурных ориентирах, Михалков отметил, что они, по его оценке, сместились. В качестве примеров он привел движение чайлдфри, квадроберство, ЛГБТ-сообщество (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), Хеллоуин и сатанинскую церковь.

"Все это вместе взятое является сегодня основой того, что называется современной западной культурой", – сказал режиссер.

Михалков также связал культуру с религиозными представлениями. По его мнению, позиция католической церкви, которая постепенно склоняется к одобрению однополых отношений, противоречит христианским заповедям.

Ранее депутат Николай Бурляев внес в Госдуму законопроект о запрете оправдания, пропаганды и распространения деструктивных идеологий, выступающих против традиционных ценностей.

Инициатива предлагает поправки в статью 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности". По замыслу авторов, они снизят риски появления новых и разрастания уже существующих опасных для общества идеологий, учений, культов и движений.

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