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29 сентября, 18:42

Шоу-бизнес

Певица Шакира выступит в Киргизии 18 октября

Фото: АР/Invision/Charles Sykes

Певица Шакира выступит в Киргизии в рамках своего мирового тура "Женщины больше не плачут" 18 октября. Об этом сообщил управляющий делами президента республики Каныбек Туманбаев в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, исполнительница впервые выйдет на сцену в Центральной Азии. Она выступит на самом большом стадионе "Бишкек Арена". Продажи билетов начнутся с 1 октября.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о росте цен на туры в Египет более чем на 50% из-за концерта Шакиры у пирамид Гизы. При этом там отметили, что интерес к выступлению есть. В компании Space Travel рассказали, что получают запросы на поездки в Каир специально ради певицы.

До этого концерт Шакиры, запланированный на 18 ноября на стадионе 974 в Дохе, столице Катара, был отменен. Причины такого решения неизвестны.

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