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22 сентября, 11:32

Шоу-бизнес

Рок-группа Saliva анонсировала тур по России с новым альбомом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/saliva

Американская рок-группа Saliva посетит Россию с большим туром. Об этом пишет Force Events Agency.

В рамках гастролей музыканты представят новый альбом Breaking Through и исполнят лучшие хиты. Концерты пройдут 9 ноября в Новосибирске, 10 ноября – в Екатеринбурге, 11 ноября – в Красноярске и 12 ноября – в Уфе. Также запланировано выступление 16-го числа в городе, название которого организаторы раскроют позже.

Saliva заметно повлияли на культуру 2000-х: их клипы ротировали на MTV, композиции можно было услышать на радио, в фильмах и видеоиграх. Для первой части кинокартины "Человек-паук" фронтмен Джоззи Скотт и Чед Крюгер из Nickelback записали трек Hero. А песня Ladies&Gentlemen использовалась в 23 сезоне рестлинг-шоу WrestleMania. В 2001 году коллектив номинировали на премию "Грэмми".

После пика популярности состав группы менялся: в 2011 году вокалист Джоззи Скотт покинул коллектив, его место занял Бобби Амару. Три года назад из жизни ушел гитарист Уэйн Суинни. Коллектив продолжил выступления в память о нем и выпустил альбом Revelation, который получил положительные отзывы фанатов.

Ранее стало известно, что Россию с концертным туром посетит бывший солист Enigma Эндрю Дональдс. Выступления пройдут с 6 по 19 ноября в Красноярске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми и Екатеринбурге.

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